Teotino | Chiesa? Legittimo che la Juventus voglia cederlo

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La situazione di Federicointeressa l’Inter perché il suo contratto è in scadenza nel 2025. Il colpo a zero è un sogno, Gianfrancoparla del giocatore su Radio Sportiva. A ZERO? – Federicopuò lasciare veramente laa parametro zero nel 2025. L’esterno non è nei piani dell’allenatore, l’Inter aspetta il momento e spera che non si muova niente da qui fino a settembre. Gianfrancoparla della questione: «Per quanto riguardail discorso è diverso. Thiago Motta ha scelto e non è convinto della mancata continuità del giocatore dopo l’infortunio al crociato. Cerca calciatori con maggiore esplosività,non la ha più. Era stato il trascinatore dell’Italia campione d’Europa, ha appena un anno di contratto ed è in una situazione delicata. La scelta dell’allenatore è legittima».