Santa Sofia l’arte torna a invadere le strade Tra acrobazie illusionismo e pirotecnica

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La Pro locoe il Comitato R.i.a.s. presentano la 33ª edizione di ’Di Strada in Strada’, che ha come titolo ‘Incandescenti eccezioni (lapilli equilibri & suoni)’ che è in calendario dall’11 al 15 agosto. Un raduno internazionale di circo-teatro, arti performative, musica, podcast e radio amiche, giochi in legno, workshop, spettacoli su prenotazione al Teatro Mentore ed installazioni insieme alla 23ª edizione del ’Mercatino la Buskerella’. Tutti questi eventi animeranno l’11 agosto Spinello con ‘l’assaggio’, il 12 Corniolo con ‘il prologo’, prima di giungere nel capoluogo dal 13 al 15 agosto. "Saranno 5 giorni insieme a formidabili compagnie e band dai quattro angoli del pianeta – commenta il direttore artistico del festival Flavio Quadrini – con performance di fuoco, equilibrismo,, clownerie, circo, teatro, circo teatro, danza, pantomima e tanto altro.