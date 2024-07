Roma stalkera e minaccia l’ex compagna | scatta il divieto di avvicinamento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024- Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Pia, a seguito di approfondite e tempestive indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di, hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare deldialla vittima e deldi comunicazione con lei con qualsiasi mezzo, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di, nei confronti di un italiano di 47 anni gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. Dopo aver subìto per anni maltrattamenti, minacce e offese durante una convivenza durata 12 anni e anche dopo la fine della relazione, una donna, preoccupata per se stessa e soprattutto per le 2 figlie minori, ha deciso di denunciarecompagno.