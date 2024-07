Rifiuti abbandonati in via Lanfranchi un residente | Restano lì anche per due settimane

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Bergamo. Sta proseguendo ormai da diverso tempo il problema deiin viaa Bergamo. Lungo questa piccola traversa di via Crescenzi se ne trovano parecchi e spessoaccumulati per giorni prima che vengano ritirati dagli addetti incaricati dal Comune a svolgere il servizio di raccolta. Unspiega: “In questa via si crea, di fatto, una mini discarica in città. Da quasi un anno ormai né Aprica (la società che ha sottoscritto il contratto di servizio integrato di gestione deiurbani con l’Amministrazione Comunale della Città di Bergamo, ndr) né il Comune di Bergamo hanno risolto la problematica. Immondizia di ogni genere abbandonata per strada14 giorni prima del ritiro programmato”.