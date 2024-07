Psg-Osimhen la pista si raffredda | spunta un retroscena sull’offerta di Al Khelaifi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il futuro di Victorresta in bilico, ma al momento non si esclude nessuna opzione per l’attaccante. Victorè stato l’attaccante capocannoniere nell’anno dello scudetto, uno dei giocatori più forti nella storia recente del Napoli. Eppure paradossalmente è un giocatore in uscita, la sua avventura con il club azzurro è – almeno sulla carta – ai titoli di coda.ha firmato un rinnovo con clausola circa 6 mesi fa, numeri che facevano pensare a tutti a un imminente addio. La realtà dei fatti però è invece piuttosto diversa. Al momento nessun club ha presentato un’offerta riguardo il pagamento della clausola da 130 milioni di euro ed anzi al momento c’è una situazione di stallo assoluto. Intantonon giocherà neanche l’amichevole in programma questa sera con il Brest e sia lui che il Napoli vivono in costante attesa.