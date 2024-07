Pistoiese tolti i sigilli alla storica sede Ora fari puntati sul ‘Melani’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Pistoia, 31 luglio 2024 – Dopo un lungo pellegrinaggio, laFc è tornata in possesso della propria" in via delle Olimpiadi. Ieri sono stati rimossi iposti dGuardia di Finanza al momento dell’arresto di Maurizio De Simone e la Curatela ha riconsegnato formalmente le chiavi degli uffici al Comune.società arancione sono stati invece consegnati i beni materiali che il club si è aggiudicato all’asta di venerdì scorso. A chiusura del cerchio, il Comune ha emesso un provvedimento temporaneo di uso della struttura, per permetteresocietà aggiudicataria di disporre dei suddetti beni. Il tutto nell’attesa che venga formalizzata la concessione annuale dell’impiantoFc, che solo in quel momento ne diverrà ufficialmente il soggetto utilizzatore. Non c’è una data precisa: servirà verosimilmente qualche settimana.