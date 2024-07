Pellezzano | taglio del nastro della Scuola dell’Infanzia e Primaria di via Vitale

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Con ildeldi via A., tenutasi ieri sera con la benedizione del parroco ??? ????? ??????, “si conclude un altro importante intervento di messa in sicurezza ed adeguamento strutturale di uno dei plessi che insistono sul territorio di” dichiara Francesco Morra, sindaco di. L’intervento, che rientra nell’ambito del ???? – ???? ?????????? ??????, ???????? 4 – ?????????? ? ??????? – ?????????? 1 – ???????????? 1.1: “Piano per asili nido e scuolee servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, evidenzia l’attenzione che questa Amministrazione rivolge al settore dell’edilizia scolastica, la cui sicurezza rappresenta una priorità, funzionale alla salvaguardia e tutela di alunni, corpo docente e personale amministrativo.