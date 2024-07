Parigi 2024 il miracolo di Jannik Sinner | anche se non è alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Questo pezzo, a guardar bene, ha una straordinaria doppia funzione. Da una parte serve per elencare alcuni dei risultati tennistici di ieri, dall'altra è utile per rendere omaggio a uno dei più grandi giocatori di sempre (e il più grande sulla “rossa” di cui sopra), ovvero Rafa Nadal. In realtà servea dire una terza cosa, ma la lasciamo in fondo. Precedenza alla cronaca: Vavassori-Errani sono ai quarti del doppio misto dopo aver battuto 6-3 6-2 i russi Medvedev-Andreeva. Darderi-Musetti sono stati eliminati dai cileni Jarry-Tabilo al super tie-break. Arnaldi ha perso 3-6 6-2 6-2 contro il tedesco Koepfer. Errani-Paolini hanno vinto 6-2 6-3 contro Routliffe-Sun e volano agli ottavi. Sempre Paolini ha battuto la polacca Linette 6-4 6-1 e si è qualificata agli ottavi. Vavassori, invece, è tornato a casa dopo un'onorevole sconfitta contro quella iena di Ruud.