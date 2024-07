Olimpiadi L’Italia del fioretto a squadre maschile e femminile medita il riscatto Jesi pronta a tifare

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il Ct Cerioni sta preparando al meglio le due. Le donne con Alice Volpi in pedana domani giovedì 1 agosto mentre gli uomini con Tommaso Marini domenica 4 agosto, 31 luglio 2024 – Dopo le gare del singolare deldove il solo Filippo Macchi è riuscito a salire sul podio olimpico con la medaglia d’argento nell’individualeil Ct Stefano Cerioni sta preparando i soui atleti desiderosi tutti di un prontoe di puntare ad un posto di prestigio nella gara a(4 agosto) e(1 agosto). Le fiorettiste (Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo), infatti, saranno in pedana già domani e lo faranno da numero uno del ranking mondiale. La prima avversaria sarà l’Egitto. Se supereranno il turno, in semifinale affronteranno la vincente tra Polonia e Giappone. Francia e Usa sono nell’altra parte del tabellone.