Ok stop affitti brevi a Firenze sindaca Funaro | Segnale importante

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 31 luglio 2024)– Ok: “”. Okcon l’approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale. Variante legata al blocco deglituristicinell’area Unesco, inserita nel Piano operativo.Sara: “La variante adottata è unper una città in cui è diventato difficile trovareper i cittadini che ci vivono, per quelli che vengono a studiare o a vivere nella nostra città. Abbiamo la responsabilità di dare risposte su questo tema, per avere da una parte un turismo sostenibile e dall’altra una città accessibile, che possa avere sempre più residenti. Siamo convinti dei provvedimenti presi fino a oggi e di quello che abbiamo rinnovato in Consiglio comunale”.