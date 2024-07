Napoli-Brest Conte soddisfatto | I ragazzi mi stanno dando tutto

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Le dichiarazioni di Antonioal termine della partita fra, l’allenatore èper la prestazione della squadra Primo compleanno azzurro per Antonioche ha festeggiato i suoi 55 anni in campo con ilnell’amichevole contro il. “Allenare questa squadra ed essere qui è un regalo“, ha detto l’allenatore al termine del match vinto per 1-0 grazie al gol, poco prima della fine del primo tempo, di Giacomo Raspadori. Intervenuto ai microfoni di One Football, il tecnico leccese si è dettoper la prestazione della squadra, sopratper un motivo: “Non abbiamo subito gol e questo è importante perché aumenta l’autostima“. Un fattore fondamentale per lui, sia da un punto di vista tattico che mentale.