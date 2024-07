Montevarchi inaugurata area fitness inclusiva al parco don Luigi Savelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Arezzo, 31 luglio 2024 – Riqualificare le aree verdi pubbliche del territorio per migliorare il tempo libero e la salute dei cittadini, con un’attenzione particolare all’inclusività. E’ questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale che, dopo l’presso i Giardini Margherita Lungo L’Arno, realizza un’altracollocata neldonal Pestello, dove sono state posizionate nuove attrezzature per un importo complessivo di circa 21mila euro, consentendo a tutti di mantenersi in forma all’aperto e promuovendo lo sviluppo dello sport libero, diffuso e inclusivo.