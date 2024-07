LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | la Corea vince l’oro nonostante un grande Szilagyi Bronzo per la Francia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA21.31 Termina qui latestuale del torneo di sciabola a squadre maschile. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre con noi. Buon proseguimento di serata. 21.29 L’Italia è stata sconfitta ai quarti di finale dall’Ungheria per 45-38. Gli azzurri sono tornati in pedana per il tabellone dal quinto all’ottavo posto battendo gli Stati Uniti d’America 45-40 e l’Egitto 45-38. 21.27 La medaglia dil’ha vinta lache ha dominato l’Iran per 45-25 facendo esplodere il pubblico del Grand Palais. 21.25 Finale pazzesca giocata stoccata dopo stoccata. La differenza l’ha fatta il settimo assalto in cui Do ha rifilato un 5-0 a Rabb. 21.23manca l’appuntamento con l’unico oro che manca alla sua carriera leggendaria.