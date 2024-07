LIVE Errani Vavassori-Schuurs Koolhof 7-6 3-6 7-8 Olimpiadi tennis in DIRETTA | match tie-break che vale la semifinale forza ragazzi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-8 NOO! Stavolta ingenuità dell’azzurra. Pallonetto troppo corto e affrettato su, poteva continuare lo scambio in diagonale con. Altro servizio per, poi! 7-7 RISPOSTA VINCENTE BLOCCATA DI ROVESCIO DI! 6-7 Ancora aveva fatto un miracolo con il lob di rovescio, poi prova ad entraresenza successo disturbando l’azzurra che sbaglia il recupero di rovescio. 6-6 PORTATI A SCUOLA GLI OLANDESI DAL LOB VINCENTE DI SARACON IL SUO MAGICO ROVESCIO! Importantissimo punto! Serve Sara adesso. 5-6 FUORIIII! Il dritto di. Bravissimaa tenere la diagonale con l’uomo olandese che finalmente regala qualcosa! 4-6 Pazzesco, come ha servitodal secondo set in poi. Prima vincente alla “T”.