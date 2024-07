Inflazione | Istat a luglio risale a 13% pesano prezzi energia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 lug. -(Adnkronos) - Aleggera risalita per l': infatti secondo le stime preliminari dell', questo mese l'indice nazionale deial consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,5% su base mensile e dell'1,3% su base annua, da +0,8% del mese precedente. La risalita dell'- spiega l'istituto di statistica - si deve in primo luogo all'accelerazione su base tendenziale deidei Beni energetici regolamentati (da +3,5% a +11,3%) e all'attenuarsi della flessione degli energetici non regolamentati (da -10,3% a -6,1%). Un sostegno all'deriva inoltre dall'andamento deidei Tabacchi (da +3,4% a +4,1%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +4,0% a +4,4%).