Il tifo francese sperava di distrarre le spadiste italiane ma le azzurre avevano un’arma segreta | L’avevamo fatto già in allenamento

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Medaglia d’oro, a casa loro. Davanti a un gremito Grand Palais colorato di blu, bianco e rosso, il quartetto italiano di spada femminile vince la finale a squadre alle Olimpiadi. La stoccata decisiva zittisce il grandedei francesi chespinto le loro atlete fino all’ultimo punto. Il grido di Alberta Santuccio squarcia un clima di festa: urla, cori e boati a cui – però – le schermitricierano già abituate. Come svelato al termine della gara, infatti, Fiamingo e compagne – grazie alla brillante idea del preparatore Andrea Vivian – hanno allenato anche la parte più emotiva: in pedana, con le cuffie nelle orecchie per ascoltare ininterrottamente un audio registrato del. Un metodo che si è rivelato vincente. Oltre l’aspetto tecnico, in uno sport come la scherma l’aspetto mentale fa la differenza. E il trionfo di martedì sera ne è un esempio.