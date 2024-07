Greedy People | il poliziotto di Joseph Gordon-Levitt progetta una rapina da un milione di dollari nel trailer

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Anche Himesh Patel, Lily James, Simon Rex e Tim Blake Nelson nel cast della commedia nerissima diretta da Potsy Ponciroli. Il ritorno sul grande schermo diè in divisa. L'attore interpreta unpoco ligio alla legge neldi, black comedy ambientata nella provincia americana. Il corrotto Will (), agente in servizio in una placida cittadina costiera, convince il collega Terry (Himesh Patel) a sottrarre undirinvenuto sulla scena di un crimine. Dopo che i due decidono incautamente di rubare i soldi, gli eccentrici residenti della comunità - da una mamma in dolce attesa (Lily James) a un massaggiatore (Simon Rex) passando per il proprietario di un'azienda di gamberetti (Tim Blake Nelson)