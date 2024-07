Giffoni Film Festival 2024 intervista a Marco D’Amore | Interpretare Ciro mi ha tolto pregiudizi Crollo a Scampia? Spero che chi amministri faccia corrispondere al dolore i fatti

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 31 luglio 2024)è intervenuto alper un workshop con i ragazzi della manifestazione. L’attore, diventato popolare per il ruolo dinella serie “Gomorra”, è stato accolto da un bagno di folla lungo il blue carpet, non si è sottratto agli autografi e alle foto ricordo che tante fan gli hanno chiesto, dimostrandosi personaggio disponibile e molto alla mano. Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva. L’attore ci ha raccontato dell’emozione che ha provato nel trovarsi a questa importante manifestazione che vede al centro le nuove generazioni: “A distanza di anni, l’affetto del pubblico mi intimidisce e faccio fatica ad abituarmi. E’ qualcosa che ti tocca il corpo e quando lo senti su di te hai la sensazione di stare bene. Dopotutto chi fa il mio mestiere lo fa soprattutto per gli altri”.