Dalla piccola sartoria della Brianza all’impero che veste i presidenti | i 90 anni di storia della Canali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Novant’di esperienza, di riconoscimenti, di successi:, dai piccoli confini, è stata capace di andare alla conquista di tutto il mondo con i suoi abiti di classe. Unaaziendale capace di raccontare una genialità tutta italiana che meriterebbe di essere clonata. Gli ingredienti per arrivare al top del settore sono i soliti: famiglia e lavoro. Sono queste le basi che hanno da sempre contraddistinto lae che ancora oggi sono il tratto che caratterizza alcune tra le più grandi realtà del territorio. Per, con il passare del tempo, ai due pilastri si sono aggiunte altre due caratteristiche altrettanto notevoli: la storicità e l’innovazione. Sembra quasi un paradosso, ma l’azienda nel corso degliè stata sempre capace di guardare un po’ più in là.