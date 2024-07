CLOCKCLOCK in rotazione radiofonica con LOVE U AGAIN

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 31 luglio 2024) È in radio “”, il nuovo singolo dell’energico trio dance pop, entrato nella Top 100 dei brani più trasmessi dalle radio in tutta Europa. In radio “” deiÈ in radio “”, il nuovo singolo di, l’energico trio di origine tedesca, che nelle ultime settimane ha scalato le classifiche radio in tutta Europa, entrando nella Top 100 dei brani più trasmessi anche in Italia. Prodotto da WEFOR e distribuito da Universal Music GmbH, “” è un appello appassionato ad un amante lontano, che viene invitato, quasi fosse una sfida, a continuare a infliggere ulteriormente dolore al protagonista del brano con un addio straziante. Il videoclip di “” Il video del brano, per la regia di Antonin B. Pevny, è visibile al seguente link: www.youtube.com/watch?v=7NKKCz8iR-U.