Carpi celebra il CONCITTADINO campione Tutti alle piscine comunali per seguire super Greg | Grazie sei il nostro eroe

(Di mercoledì 31 luglio 2024)Ilgianoorio Paltrinieri fa sempre e comunque sognare la sua città e i suoi concittadini. In tanti si sono riuniti ieri sera21.02diallo ‘Swimming Pool Bar’, perla diretta della tanto attesa finale degli 800 metri stile liberoOlimpiadi di Parigi.non delude mai: sale sul podio con la medaglia di bronzo. "Risultato straordinario per ilorio, orgogliogiano – afferma il sindaco di, Riccardo Righi –. Attendiamo con fiducia il risultato delle prossime competizioni che lo vedranno protagonista. Siamo con te,. Sempre, con l’orgoglio di poter dire che è ungiano il primo italiano di sempre ad andare nel nuoto a medaglia in tre Olimpiadi consecutive".