Cannavacciuolo si lancia sul business dei ready to drink | ecco cos' è il Contrattino

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ildeito- cocktail e bevande pronte, premiscelate e pronte per l'uso, a basso o zero alcol - cresce in Italia sull'onda lunga della tendenza che in Usa ha già travolto (o stravolto) la geografia del consumo legato al tempo libero. Non è un caso, dunque, che un marchio storico del buon bere italiano (anzi, piemontese) lanci una nuova etichetta che attualizza una storia fatta di design, gusto e capacità di mercato: Contratto, azienda nata a Canelli nel 1867 e oggi di proprietà di Giorgio Rivetti, in sinergia con Luca Gargano (Velier) e Paolo Dalla Mora (Gin Engine, Vermouth & Bitter Strucchi e Sgrappa), dà vita a, un aperitivo pronto a basso contenuto di alcol (5,5°) e in linea con la tradizione della casa e della mixology mainstream italiana.