All’Oasi di Arnovecchio a Empoli i rapaci tornano in libertà grazie al centro di recupero

(Di mercoledì 31 luglio 2024)le liberazioni didi. L’appuntamento è per il 2 agosto nell’oasi naturale protetta a due passi daldella città dove spiccheranno il volo alcuni esemplari di bellissime civette per la seconda liberazione pubblica. Il rapace era un tempo perseguitato a causa di anacronistiche superstizioni, oggi se ne riconosce il ruolo insostituibile negli equilibri naturali. Sono animali recuperati e curati dal Cetras –toscanoavifauna selvatica – di. L’accesso è libero e non è richiesta la prenotazione. Inoltre, l’occasione dell’apertura serale dell’oasi consentirà di osservare gli uccelli del lago ma anche i piccoli mammiferi che escono allo scoperto dopo il tramonto.