WWE AEW | Gli ascolti di SmackDown soffrono per le Olimpiadi Rampage stabile

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 luglio 2024) Il venerdì sera è da anni un appuntamento fisso per i fan del wrestling, con WWEe AEWche offrono intrattenimento di alto livello con un prodotto adatto ad ogni palato. Questa settimana, però, la WWE e la AEW dovevano sostenere la concorrenza della cerimonia di apertura delledi Parigi. WWE: Il Gigante del Venerdì Serae Tendenze WWEcontinua a essere uno dei programmi di punta della WWE. Venerdì, lo show ha registrato un’audience media nelle due ore di 2.058 milioni di spettatori su Fox, segnando un calo dell’11% rispetto alla settimana precedente. Questo rappresenta il dato più basso dal 14 giugno e il secondo più basso dell’anno per. Nel demo 18-49,ha ottenuto un rating di 0.52, in calo del 20% rispetto alla settimana precedente.