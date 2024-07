Tragedia durante l’escursione | Michela muore schiacciata da un masso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024)Onali Santoni, psicologa di 34 anni di Lavagna, è rimasta vittima di un tragico incidente in montagna in provincia di Belluno. La giovane, conosciuta e amata nella sua comunità, è stata colpita da unstaccatosi improvvisamente dalla parete soprastanteun’escursione con cinque amici. L’incidente si è verificato mentre il gruppo scendeva lungo il Vallon del Froppa.Leggi anche: 17enneannegato mentre fa il bagno al mare con gli amici Chi eraera molto nota a Lavagna, non solo per la sua professione di psicologa presso l’Asl 3, ma anche per il suo impegno nel volontariato, con esperienze negli scout dell’Agesci e presso l’Anfass di Chiavari.