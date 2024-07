THE AUSTEN sono fuori con ANOTHER STONE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 30 luglio 2024) “” è il primo singolo dei Thepubblicato con Sorry Mom! e racconta la rabbia del non essere accettati per chi si è.” dei TheThepubblicano il primo singolo con Sorry Mom! dal titolo “”. Cosa racconta il brano? Il brano rappresenta lo sfogo di un giovane omosessuale nei confronti della sua famiglia. Cresciuto in una provincia piena di pregiudizi e abbandonato dalla madre in tenera età, il protagonista vive con il padre e il fratello i quali si vergognano di lui e lo ignorano, tentando in tutti i modi di nascondere la cosa alla comunità locale. Quando finalmente si innamora di un ragazzo il giovane trova il coraggio, prima di andarsene di casa, di esprimere a suo padre tutto ciò che ha tenuto dentro per anni.