Terza Categoria Pontremoli in attesa di essere ripescato | Ci faremo trovare pronti

(Di martedì 30 luglio 2024) È unFc che sogna e aspetta che scatti l’ufficialità del ripescaggio in Seconda. "Nei prossimi giorni avremo l’ufficialità sui ripescaggi, ma già in queste ore mi aspetto delle novità. Noi ci crediamo tutti. Se lo merita la società e i nostri tifosi". Massimo Lecchini, vicepresidente del club di via dei Mille è con il presidente Stefano Giannetti uno dei dirigenti più rappresentativi del: "Vogliamo crescere, ecco perché ci siamo dati una struttura societaria ancor più solida con gli inserimenti che partono dal nuovo direttore generale Massimo Preti, mentre Guido Cocchi sì è calato nel ruolo di direttore sportivo con entusiasmo, Riccardo Capiferri è il nuovo ditti, team manager Andrea Tannini, come responsabile della preparazione è stato assunto Gianfranco Pasquali, a dirigere le operazioni dalla panchina c’è Fabio Bellotti".