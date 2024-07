Stress fomo e ansia da prova costume | ecco come tutelare la propria salute mentale in estate

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 30 luglio 2024) L’è tradizionalmente associata a momenti felici e spensierati, il periodo di relax in cui fare le valigie, partire e dimenticare le preoccupazioni della vita quotidiana. Tuttavia, per molti, la stagione estiva è fonte di, con pressioni sociali che impongono di sentirsi bene e divertirsi a tutti i costi: l’può infatti portare a sperimentare la(fear of missing out, “paura di essere tagliati fuori”) o sensazioni di disagio per il proprio aspetto fisico. Oppure ancora, può provocare forme dilegate al fare la valigia, spostarsi in aereo o alla gestione delle relazioni nell’organizzazione delle ferie in famiglia o tra coppie.