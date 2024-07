Strage di pesci nella laguna di Orbetello | acqua rosso sangue e quasi mille quintali di pesce morto

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 30 luglio 2024) Ladidi, un piccolo paradiso naturalistico, non conosce fine: da metà luglio sono stati smaltitidi carcasse. E i numeri sono destinati a crescere. Dallo specchio d’si diffonde un odore terribile e adesso, l’ulteriore problema è che l'aria maleodorante si sposta dallaalle spiagge, dove imorti vengono a galla con grande orrore dei bagnanti.di, cosa sta succedendo Il sindaco della cittadina in provincia di Grosseto, Andrea Casamenti, attraverso Facebook, ha fatto sapere che «alla Feniglia lato Ansedonia, parte della Riserva, nonché del santuario dei cetacei Pelagos, la situazione è totalmente sotto controllo» aggiungendo, poi, che «l’Amministrazione ha messo in piedi una organizzazione di pulizia imponente per garantire i cittadini e la normale vivibilità anche turistica».