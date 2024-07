Spezzina doc primo medico ad Alessandria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Laurea con lode e menzione speciale per la ventiquattrenneCaterina Tedesco, che lo scorso 15 luglio ha discusso nella sede distaccata didell’Università del Piemonte orientale, la sua tesi intitolata "Studio retrospettivo cross-sectional sul rischio di seconda neoplasia in pazienti con incidentaloma surrenalico non funzionante e con secrezione autonoma di cortisolo mild". Caterina, che è tra le prime laureate del dipartimento di Medicina traslazionale di, è ora a tutti gli effetti un nuovochiururgo. La sede distaccata diè stata infatti aperta a partire dall’anno scolastico 2018-2019 e dei 50 iscritti, sono stati 25 tra cui proprio la giovane, a laurearsi alla prima sessione utile.