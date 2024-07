Presentazione del Libro Il Mio Paese Pannarano di Padre Gervasio D’Alessio

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di martedì 30 luglio 2024)– Venerdì 2 agosto 2024, alle ore 17:30, presso la palestra della scuola media di(BN), si terrà ladel“Il Mio” di, un camilliano di lungo corso. Questo evento è un’occasione unica per celebrare l’opera di un anziano sacerdote che ha voluto rendere omaggio alla sua terra di origine con un atto di amore sincero. Ilrappresenta un vero e proprio canto d’amore per, esplorando i personaggi illustri, gli usi e i costumi di questo affascinante. Un tributo sentito e appassionato cheha dedicato alla comunità che ha visto i suoi primi passi. Non perdete l’occasione di partecipare a questae di immergervi nella storia e nelle tradizioni di, attraverso le parole di un figlio devoto della sua terra.