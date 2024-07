Ora non si mettano in discussione salvano vite

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) "Non si strumentalizzino i rilevatori di velocità". A dirlo è l’assessora alla mobilità Carlotta Bonvicini che è intervenuta sulla notizia del sequestro degli autovelox. "Nel 2023 in Italia sono morte più di 3mila persone a causa di incidenti stradali e oltre 224.000 sono rimaste ferite. Fra le tre principali cause di scontro troviamo la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. Ad oggi gli strumenti più efficaci che abbiamo a disposizione per contrastare quest’ultima infrazione sono i rilevatori elettronici di velocità. Che non vengono installati “per fare cassa” da parte dei Comuni come ha dichiarato il Ministro Salvini, ma per garantire l’incolumità dei cittadini sulle strade.