Non prenderla sul personale | il nuovo libro di Mariagrazia Balducchi per un ambiente di lavoro positivo e produttivo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 luglio 2024), 39 anni, bergamasca, esperta di risorse umane, strategie aziendali e produttività, è in libreria con il suo secondo. “Nonsul: Come creare undinelle piccole e medie imprese” (Edizioni, 2024) è una guida pratica per imprenditrici e imprenditori alle prese con la gestione di dipendenti e collaboratori a cui fornisce strumenti concreti per costruire un’organizzazione solida e orientata ai risultati.ci guida attraverso i principi fondamentali per creare undi, motivare le persone e risolvere i conflitti. Ilè strutturato in tre parti.