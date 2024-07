Melanzane all’orientale | sfiziose e originali imperdibili

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di martedì 30 luglio 2024) Lesono una ricetta originale e molto saporita, perfetta per una cena etnica in famiglia o con gli amici. Possiamo servirle come contorno, ovviamente, ma per un tocco esotico e inaspettato, accompagniamole ad un piatto di riso in bianco o di noodles. Piccantine, morbide, aromatiche e profumatissime, sono irresistibili. Per una resa ottimale, scegliamo leperlina. Sonno piuttosto piccole, allungate e dalla forma cilindrica. Hanno la buccia sottile e contengono poco acqua, per cui non dovremo neppure lasciarle spurgare cosparse di sale, ma potremo utilizzarle subito. Non serve sbucciarle e cuociono in pochi minuti.