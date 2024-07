Lottomatica in I semestre +17% Ebitda ricavi in aumento a 9318 mln

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug. - (Adnkronos) -Group chiude il primo2024 con una raccolta pari a 18 miliardi (+23% rispetto al primo2023), la raccolta online in crescita del 41%,pari a 931,8 milioni (+14% e +20% a payout normalizzato), 491,7 milioni nel secondo trimestre (+24%). L'adjustedè pari a 317,3 milioni (+6% rispetto al primo2023), +21% a payout normalizzato; 167,8 milioni nel trimestre (). L'utile netto adjusted è pari a 105,3 milioni. Crescono le quote di mercato, ai massimi storici nel secondo quarter e a giugno. Alla luce della forte crescita organica del secondo trimestre, dell'accelerazione nella realizzazione delle sinergie di costo e delle acquisizioni previste, il Gruppo ha aggiornato la propria guidance per l'esercizio 2024:attesi pari a circa 2.030-2.080 milioni (da 2.020-2.