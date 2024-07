LIVE Triathlon Olimpiadi Parigi in DIRETTA | la gara maschile individuale in tempo reale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale delladialledi. Si assegna il primo dei tre titoli della disciplina acon l’Italia che sarà il via in tutti e tre i format. Hanno prodotto più di qualche problema le condizioni della Senna, fiumeno che in seguito alle piogge degli ultimi giorni è tornato al limite della balneabilità con un aumento del rischio batteriologico dovuto all’afflusso di rifiuti. Questa circostanza è sfociata nella cancellazione delle sessioni di allenamento originariamente previste nella giornata di domenica. Italia che come scritto in precedenza sarà al via sia negli individuali maschili e femminili che nella staffetta. Oggi toccherà ad Alessio Crociani e Gianluca Pozzatti che cercheranno di ben figurare.