Le visioni di Jimi Hendrix in 38 canzoni inedite e un docufilm sugli Electric Lady Studios

(Di martedì 30 luglio 2024): AVision è un cofanetto deluxe con 39 tracce (38) registrate dallaEXPERIENCE (con Billy Cox al basso, Mitch Mitchell alla batteria) aglitra giugno e agosto del 1970, poco prima della morte prematura diil mese successivo. Il cofanetto, che verrà pubblicato il 13 settembre, include un booklet con foto, bozze discritte a mano dae note di copertina dettagliate. In occasione dell'uscita, la città di New York, l'8 agosto, cambierà temporaneamente nome alla porzione di strada tra West 8th Street tra la 6th Street e MacDougal Street ribattezzandolaWAY. Questa è la zona in cui è stato costruito e dove si trova ancora oggi l'. (Sony) Nel box set anche un Blu-ray con 20 nuovi mix in surround sound 5.