L’assessore Bertini | Non soltanto Dürer ecco le altre mostre E arrivano due Lotto

(Di martedì 30 luglio 2024) Alla riapertura della Pinacoteca civica, mercoledì scorso,alla Cultura Anna Mariaha accennato ad alcune delle esposizioni previste alla Mole Vanvitelliana e alle novità che riguardano la Pinacoteca. In attesa che riapra nella sua sede di via Pizzecolli, abbiamo chiesto aldi illustrarci quali sono i programmi per i prossimi mesi. Quali esposizioni sono attese alla Mole Vanvitelliana, assessore? "Fino al 6 gennaio avremo l’esposizione ’Una famiglia per Ancona’, dedicata ai ritratti dei Ferretti. Da ottobre a febbraio 2025 esporremo le incisioni di Albrecht, di cui si occuperà Luca Baroni, che ha collaborato alla curatela della mostra sui Ferretti".