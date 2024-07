Juventus Di Gregorio si presenta | Grande occasione pressioni sono la parte bella

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Michele Diè stato ufficialmenteto in conferenza stampa come nuovo portiere della. L’ex Monza ha parlato del suo ruolo e di come si è evoluto negli anni: “Non ci chiedono cose strane, il portiere ora è più coinvolto nel gioco.a disposizione di Thiago Motta, ho un buon rapporto con gli altri portieri e stiamo lavorando bene – spiega l’estremo difensore – Ho unaqui per questo.? E’ ladi questo sport, mi spingono a migliorarmi.” Diricopre ora un ruolo che per tanti anni è apnuto a Gianluigi Buffon: “Non ci siamo ancora sentiti, mi fa piacere che abbia speso belle parole su di me. Lui è stato il piùdella storia.” Infine sul gruppo bianconero: “Misentito a mio agio da subito, non avevo mai trovato un gruppo così già al primo giorno. C’è una mentalità importante.