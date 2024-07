Irma Testa – Zichun Xu oggi in tv boxe femminile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Alle 22:08 di, martedì 30 luglio,salirà sul ring per sfidare la cineseXu all’esordio nel tabellone dei 57 kg del torneo didelledi. Medaglia di bronzo a Tokyo 2020, la pugile azzurra è una delle punte di diamante della spedizione azzurra, che deve fare i conti con l’eliminazione (tra le polemiche) di Abbes Mohiidine. Davanti a lei in questo turno preliminare c’èXu. Quest’ultima si è qualificata per i Giochi Olimpici dinel secondo Torneo Mondiale di Qualificazione a Bangkok, sconfiggendo la romena Claudia Nechita per 5-0 nell’incontro decisivo. Nel suo palmares c’è un oro ai Giochi militari di Wuhan nel 2019. Sulla carta parte chiaramente sfavorita contro, ma non può essere sottovalutata. Come dettoè una delle atlete più attese.