Il nostro avversario era cinese e gli arbitri erano asiatici Non si può è una vergogna | l’ira di Malagò dopo l’argento di Macchi

(Di martedì 30 luglio 2024) “Vergognoso quello che è successo”. Giovanni, presidente del Coni, è furibondola finale del fioretto maschile che ha visto l’italiano Filipposoccombere davanti alCheung Ka Long. Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono iniziate da appena tre giorni ma sono già diversi gli episodi che hanno visto l’Italia danneggiata da palesi errori arbitrali. Prima della finale del fioretto maschile, c’state proteste in particolare per il modo in cui sono stati eliminati Arianna Errigo nel fioretto femminile, ma anche Manuel Lombardo e Odette Giuffrida nel judo. Nel caso di, il torto è stato circondato da polemiche ancora più veementi perché si trattava di una finale. Nel mirino sono finite le decisioni di Hao Huang, l’arbitro di Taipei, e del suo assistente video, il sudcoreano Sang Suh.