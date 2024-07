Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 30 luglio 2024)live dellatraoggi, martedì 30 luglio A più di nove mesi dagli attentati del 7 ottobre in, latra lo Stato ebraico enella Striscia di Gaza non si ferma: i morti hanno ormai superato i 39mila e i feriti sono quasi 91mila. Ma malgrado i raid aerei e le operazioni militari delle forze armate israeliane (Idf) ancora in corso nel territorio costiero palestinese, il fronte più caldo si trova in Libano dove ad aspettare la rappresaglia di Tel Aviv è il gruppo armato sciita Hezbollah, accusato dae dagli Usa di aver compiuto la strage del 27 luglio in cui sono morti 12 minori in un villaggio a maggioranza drusa sulle alture del Golan occupate dallo Stato ebraico.