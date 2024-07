G SKILL annuncia i kit di memoria DDR5-6000 CL28 a bassissima latenza

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 30 luglio 2024) L‘azienda G.è lieta dire le specifiche adelle memorie-36-36-96 in kit da 32GB e 64GB G.International Enterprise Co., Ltd. è il marchio leader mondiale nella produzione di memorie per overclock e componenti per PC. L’azienda hato le specifiche adelle memorie-36-36-96 in kit da 32GB (2x16GB) e 64GB (2x32GB). Inoltre, son state presentate le specifiche delle memorie-38-38-96 in kit da 48GB (2x24GB) e 96GB (2x48GB) della nuova serie Trident Z5 Royal Neo. Progettate per piattaforme AMD AM5 compatibili. Con tecnologia AMD EXPO, che semplifica l’overclock dellanel BIOS; questo kit dicon prestazioni da overclock e tempi ridotti è la soluzione diideale per gli appassionati e gli overclocker.