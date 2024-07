FOTO Positano Carabinieri recuperano refurtiva e la restituiscono ad un turista inglese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata del 27 luglio u.s., a, idella locale Stazione congiuntamente a quelli della Stazione di Amalfi e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia hanno proceduto all’arresto di Villanil Sanchez Darwin Fernando e Gomez Hugo Andres per il reato di furto aggravato. Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, i predetti, avrebbero consumato tre furti, due a danni di veicoli in servizio taxi ed uno nei confronti di unlondinese, asportando a quest’ultimo attrezzaturagrafica ed un computer portatile per un valore di circa 10.000,00 euro. All’esito della perquisizione, larecuperata è stata restituita ai legittimi proprietari. L'articoloe laad unproviene da Anteprima24.it.