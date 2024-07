Ceffone modello Green | carne da laboratorio Cisint chiede chiarezza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) Un tema diventato di stretta attualità. Un nuovo modo di mangiare, che va incontro alle esigenze degli animalisti, ma sul quale esistono ancora dubbi relativi alla nostra salute. E proprio su quest'ultimo punto che l'eurodeputato della Lega, Anna Maria, vuole fare. L'esponente del Carroccio ha così deciso di inviare un'interrogazione scritta alla Commissione Europea. “Non solo ho inteso evidenziare alla Commissione la carenza di studi scientifici a lungo termine che dimostrino l'assenza di rischi nel consumo di prodotti da sintesi per l'organismo umano, ma ho anche chiesto se esistano finanziamenti attivi da parte della CE verso aziende che abbiano come obiettivo quello di inserire nel mercato carni, pesce o altri prodotti creati artificialmente in. Se cosi fosse, ci troveremmo al paradosso, tristemente noto, di chi predica bene e poi razzola male".