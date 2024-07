Al Bano Carrisi dopo anni finalmente lo ammette senza pietà | Una sconfitta…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 30 luglio 2024) In una recente intervista Alfiltri, ha ammesso uno dei suoi più grandi rimpianti: è stata “una sconfitta”. Il 25 luglio Alè stato intervistato ad “Estate in diretta” da Nunzia De Girolamo. C’era grande attesa per questa invitata perché Al, oltre ad essere un cantante di grande successo, è anche un personaggio per cui il pubblico prova grande affetto. In un’intervista ad “Estate in diretta” Alsi è messo a nudo – cityrumors.itComplice la sua vita privata che ha fatto sognare intere generazioni a partire da quando, negli’70, Ale Romina Power hanno iniziato una relazione amorosa oltre che una collaborazione lavorativa, firmando tantissimi successi musicali. Alfiltri, si è raccontato a cuore aperto e, ovviamente, non ha omesso di parlare anche della sua vita privata e del suo passato.