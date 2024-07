Aiuto mi hanno accoltellato | donna chiama i soccorsi poi muore Giallo a Bergamo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 30 luglio 2024) Unadi 33 anni è stata uccisa a coltellate a Terno d’Isola, in provincia di. L’omicidio è avvenuto nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio. La vittima siva Sharon Verzeni: è stata lei stessa ad allertare iquando era da poco passata mezzanotte. Secondo quanto ricostruito, lastava facendo jogging in strada quando è stata accoltellata al torace e alla schiena: sembra che avesse l’abitudine di uscire la sera per andare a correre da sola. “, mi. Sono a Terno d’Isola”, avrebbe detto laalla centralina del 112. È stato necessario rintracciare lata per poter individuare la sua esatta posizione, in via Castegnate. La 33enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di, dove però non c’è stato nulla da fare.