17enne muore annegato mentre fa il bagno al mare con gli amici

(Di martedì 30 luglio 2024) Una giornata di divertimento si è trasformata in tragedia ieri pomeriggio in località Sottomonte, tra Fano e Pesaro. Un ragazzo di 17 anni, di origine straniera e residente presso una struttura di accoglienza della zona, è mortosotto gli occhi degli. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava giocando tra le onde quando gli altri ragazzi si sono accorti che non riemergeva più dall’acqua. Il corpo è riaffiorato poco dopo, vicino alla riva.Leggi anche: “Falciato da un’auto!”, era sceso dalla moto per prestare soccorso: morto così L’allarme è scattato nel primo pomeriggio. Ilera mosso ma non in tempesta. Il bagnino di uno stabilimento vicino – i ragazzi erano nel tratto di spiaggia libera – lo ha trascinato sul bagnasciuga, provando a rianimarlo con il massaggio cardiaco, ma tutti i suoi sforzi si sono rivelati inutili.