Sequestrati 41 milioni a uomo d' affari russo su richiesta Kiev

(Di lunedì 29 luglio 2024)dalla guardia di finanza di Firenze beni per 41di euro ad undi, sudi assistenza giudiziaria internazionale inoltrata dalla procura specializzata anticorruzione di, in Ucraina. I beni, immobili e quote societarie, sarebbero frutto del reinvestimento di proventi illecitamente accumulati. L'd'risulta indagato per i reati, commessi in Ucraina, di corruzione di pubblici funzionari, frode ai danni di una società pubblica ucraina attiva nella commercializzazione di prodotti agricoli per un ammontare di oltre 60di dollari, e riciclaggio.