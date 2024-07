Schianto nella notte | Arianna perde la vita a 16 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tragediatra il 28 e il 29 luglio lungo la Monselice Mare a Correzzola. Una giovanespezzata, quella diCuccato, 16enne di Conselve. L’incidente, avvenuto all’altezza di via Bassa, ha visto una Fiat Punto finire fuori strada in modo autonomo. Alla guida dell’utilitaria c’era un 21enne, anch’egli di Conselve. La vettura ha sbandato e, per cause ancora al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Piove di Sacco e dei colleghi di Legnaro, è uscita di carreggiata. Nonostante l’immediato intervento del personale medico del Suem 118 e dei vigili del fuoco, per la giovanenon c’è stato nulla da fare. La ragazza è deceduta sul posto, lasciando una comunità intera nel dolore.